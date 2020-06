Union Européenne : une réouverture des frontières au cas par cas

Autrefois strictement fermées pendant les plus grandes heures du confinement, les frontières au sein de l'Union européenne commencent tout doucement à rouvrir. "La coordination des différents pays de l’Union est un peu meilleure que pour la fermeture", indique le journaliste Pascal Verdeau depuis Bruxelles (Belgique). "Chaque État reste libre et souverain en matière de frontières et tout dépend de la situation sanitaire de chacun".

Des voyages à la carte

Un cadre qui rend les modalités de déplacement unique à chaque situation. "Selon la zone de provenance ou de destination, les voyageurs transfrontaliers auront droit à un feu vert, orange ou rouge", indique le journaliste. "Le Danemark, par exemple, ne rouvre ses frontières qu’avec l’Allemagne et certains pays nordiques, mais pas avec la Suède, qui n’a pas été confinée. Les pays du sud qui cherchent à rattraper leur saison touristique, comme l’Italie et la Croatie, sont déjà accessibles."

