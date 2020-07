Une publication de Madonna bloquée par Instagram pour "fausse information" sur le Covid-19

La star américaine affirmait dans un message qu'un vaccin existait, mais qu'il était gardé secret "pour laisser les riches devenir encore plus riches et les pauvres et les malades devenir encore plus malades".

Madonna, le 9 décembre 2016, à New York. (ANGELA WEISS / AFP)