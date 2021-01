"Une nation de 66 millions de procureurs" : "Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur de sa responsabilité", juge Yannick Jadot (EELV)

Jeudi 21 janvier, Emmanuel Macron a fustigé les "66 millions de procureurs" qui existeraient en France. "Je regrette ces propos. On est dans une situation extrêmement difficile, les Français font beaucoup d’efforts. Emmanuel Macron qui engueule les Français, ce n’est pas à la hauteur de sa responsabilité. Surtout que le président de la République a choisi un mode de gestion de la crise très solitaire. Il y a le Conseil de défense, c’est à peine le Conseil des ministres, l’Assemblée nationale ne débat pas, à chaque fois qu’il y a un maire qui dit qu’il n’a pas les doses il engueule tout le monde", explique Yannick Jadot, député européen EELV, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 22 janvier. "Il y a une forme de mépris de la logistique, le mépris de celles et ceux qui sont sur le terrain et c’est un facteur d’inefficacité", précise-t-il.

"Il faut l’intelligence collective"

La campagne de vaccination est-elle toujours un fiasco ? "Incontestablement lorsque l’on regarde les chiffres français, par rapport à l’Italie, à l’Espagne, à l’Allemagne, on a vacciné beaucoup moins que nos voisins. Tant mieux si on les rattrape", indique Yannick Jadot. Et d’ajouter : "Plutôt que la prétention d’un seul il faut l’intelligence collective."

Les Etats-Unis vont réintégrer l’accord de Paris et ont annoncé d’importants investissements pour le climat. "Ce que vont faire les États-Unis, 2 000 milliards de dollars en quatre ans, cela veut dire créer des centaines de milliers d’emplois sur les énergies renouvelables, dans la rénovation des logements, dans une agriculture de proximité, dans des transports collectifs", conclut Yannick Jadot.