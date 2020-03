"Un soutien pour les courses et des petits dépannages" : A Monnières près de Nantes, des habitants se relaient pour aider les personnes âgées pendant le confinement

La petite commune de 2 000 habitants a lancé le réseau "colibris solidaires" pour apporter un soutien aux anciens de la commune durant le confinement contre l'épidémie de coronavirus.

"Le colibri, c'est celui qui fait sa part", explique Benoit Couteau, le maire de Monnières, un village d'environ 2 000 habitants près de Nantes en Loire-Atlantique. Depuis le début du confinement contre l'épidémie de coronavirus, l'élu a lancé les "colibris solidaires". Il s'agit d'un groupe de 16 habitants qui se sont spontanément manifestés pour rendre service bénévolement aux personnes âgées de la commune. "Cela peut-être un soutien pour les courses, la pharmacie ou même des petits dépannages comme un robinet qui fuit", poursuit le maire. "C'est aussi proposer des livres pour qu'ils ne soient pas confinés sans n'avoir rien à faire".

A Monnières, la mairie a localisé une centaine d’habitants de plus de 75 ans susceptibles d’avoir besoin d’assistance. Depuis le milieu de semaine, ils sont appelés au fur et à mesure comme le fait Philippe Caset, membre du réseau d’entraide : "Allô madame, je viens vérifier comment ça se passe pour vous le confinement", dit-il à une femme au téléphone. "On est bien entouré par les enfants et on a de la nourriture dans le congélateur, assure-t-elle. On parle avec les voisins au-dessus des clôtures du jardin."

Phillipe Caset lui rappelle les règles pour maintenir une distance nécessaire et répète une fois de plus : "Vous savez que nous sommes là, n'hésitez pas à faire appel à nous." En raccrochant, ce membre du réseau d'entraide estime que ces personnes âgées ont "l'aspect matériel concernant la nourriture, mais elles sont sensibles qu'on prenne de leurs nouvelles".

L'idée c'est de les soutenir, ça peut être juste de l'échange, des paroles. Le confinement risque de se prolonger et c'est sur la durée que ce genre de dispositif sera nécessaire. Philippe Casetà franceinfo

Et si des personnes âgées demandent à ce qu’on leur fasse des courses, les "colibris solidaires" viennent se fournir chez Stéphanie Le Bris, l’épicière du bourg. Déjà très sollicitée pour des livraisons à domicile en ce moment, la présence des bénévoles va pouvoir la soulager : "Mon temps est assez restreint et là c'est plus organisé, explique Stéphanie Le Bris. Pour des raisons sanitaires, je pense que pour les livraisons, c'est bien que ce soit des gens qui soient habilités par la municipalité."

Stephanie Le Bris l’épicière du bourg fait aussi partie du réseau. C’est chez elle que les bénévoles font les courses si une personne âgée a besoin d’alimentaire. (ERIC AUDRA / RADIOFRANCE)

Sophie fait partie des bénévoles et elle prend soin de se tenir à une bonne distance de Donatienne, qui a besoin qu’on lui rende un service. "Elle m'a demandé si je pouvais venir chez elle car elle avait besoin de courses à la pharmacie. C'est normal", estime Sophie qui fait face à Donatienne, protégée derrière sa baie vitrée. "C'est super, tout le monde vient, dit-elle en souriant. On m'apporte même quelque fois des desserts. Je suis gâtée", affirme Donatienne.

La commune de Monnières est décidément solidaire puisque d’autres habitants se sont mis à confectionner des masques en tissus pour les distribuer à ceux qui en ont besoin.