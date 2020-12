Un réveillon sans strass ni paillette pour tourner la page de 2020

Une soirée du réveillon sous couvre-feu

2020, année horribilis pour bon nombre, touche enfin à sa fin et le réveillon de la Saint-Sylvestre s'annonce inédit, sous couvre-feu. Pour ceux qui ont choisi de le fêter malgré tout, ce sera entre amis et dans le respect de la règle de 6 personnes présentes pour freiner la propagation du virus. Il faut aussi prévoir de dormir sur place avec Interdiction de circuler entre 20 h et 6 h du matin sous peine d'une amende de 135 euros.

Les boutiques de déguisements ne sont pas à la fête

Les fêtes de fin d'année sont en général la période d'activité la plus importante pour les magasins d'articles de fêtes. Pas de grosse fréquentation cette année dans les boutiques. Les rayons sont encore pleins à craquer. Les quelques clients présents souhaitent juste marquer le coup et tenter d'oublier la morosité ambiante. Entre confinement et restrictions, une gérante de boutique de Brive-la-Gaillarde en Corrèze explique avoir perdu 80% de son chiffre d'affaire depuis mars.

Quelques petits accessoires vendus histoire de dire on fait la fête quand même, mais le déguisement cette année n'a pas la côte. Nadine Preece Responsable d'un magasin de déguisements à Brive

Pas de strass ni de paillettes mais même en comité restreint, l'envie de tourner la page et de changer d'année n'aura jamais été aussi forte. Adieu 2020, bonjour 2021.