Un parloir portatif pour rompre l'isolement dans les maisons de retraite

Cette structure peut être montée et démontée en quelques minutes et devenir un parloir. Aux Pays-Bas, ce parloir portatif rend possible les visites dans les maisons de retraite. Il est fabriqué par une société spécialisée dans les hébergements temporaires et permet de rompre l'isolement des résidents. "Nous avons voulu créer un conteneur dans lequel les gens peuvent se rencontrer, être proches les uns des autres mais sans aucun risque", explique Hans Van Keulen, le directeur commercial de Flexotels.

60 maisons de retraite hollandaises proposent déjà ce système

Les pensionnaires et leur famille, séparés par une vitre, communiquent grâce à un interphone. Ces cabines sont louées 2 500 euros le premier mois, puis 250 euros par semaine supplémentaire. 60 maisons de retraite hollandaises proposent déjà ce système. Peut-être pourrait-il intéresser nos Ehpad ?