Les graphiques sur le Covid de cet informaticien de Mulhouse deviennent des références

Il a la passion des graphiques et des statistiques. Germain Forestier est chercheur en informatique à Mulhouse et depuis le début de l'épidémie de Covid-19, il publie quotidiennement l'analyse des données de Santé publique France sur son fil Twitter. Chaque jour, il produit des centaines de tableaux pour rendre compréhensibles les données des hôpitaux ou des tests. Il est aujourd'hui scruté de près par plus de 17 000 followers dont le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Des cartes météos du virus

En un coup d'oeil, les graphiques et les cartes que crée Germain Forestier permettent de visualiser très clairement la progression du virus. "Je ne suis pas médecin, je ne pouvais pas aller aider à l'hôpital alors je me suis dit comment je pouvais utiliser mes compétences pour aider à comprendre ce que se passe", confie le professeur. Quelques lignes de code plus loin, les cartes de chaleur, cartes géographiques ou graphiques s'animent dans une mise en page conviviale et donnent un aperçu très rapide et accessible à tous des données.

1/ Essai de carte avec des tuiles hexagonales pic.twitter.com/1Rrm4EPM8h — Germain Forestier (@gforestier) December 28, 2020

Quand la statistique devient d'utilité publique

Les données de Germain Forestier sont prises très au sérieux par les médias, la communauté scientifique et les hommes politiques français ou étrangers. Ses éléments statistiques sont retweetés par les ministres de la Santé français et allemands. Ses graphiques sont enrichis par l’interaction avec des chercheurs, des médecins ou des biologistes. Le succès est tel que les sites gouvernementaux ou les hommes politiques s'appuient sur son travail pour expliquer leurs décisions. "Le principe de 'l'open data', c'est de mettre à disposition ces données et qu'ensuite les citoyens s'en emparent", assure l'informaticien.