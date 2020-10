"Un endroit pire qu'une prison" : à Édimbourg, la rentrée confinée de certains étudiants passe mal

En Écosse comme ailleurs, la rentrée universitaire est perturbée par la pandémie. C'est le cas notamment à Édimbourg, où des milliers d'étudiants se retrouvent à l'isolement dans leur chambre suite à des cas de Covid-19, dans des conditions qu'ils dénoncent.

Sur le campus d'Édimbourg, Jemima arrive de Londres pour sa première année de fac et loge à Pollock halls, la cité universitaire. Elle a encore le droit de sortir, mais elle sait que le confinement la guette. "Ça va sans doute m'arriver. Dans mon bâtiment, il y a déjà plusieurs étages à l'isolement", raconte la jeune femme. Sur place, si un cas est suspect, c'est tout l'étage concerné qui est isolé le temps d'avoir le résultat. Et si un cas de Covid-19 est avéré, c’est deux semaines d’isolement stricte pour l'étudiant en question et tous ses voisins. Jemima assure qu'elle ne panique pas. "J'ai des pâtes, du thé, plein de nourriture. C'est une période très bizarre", confie-t-elle.

La vie de confiné dans une petite chambre universitaire est difficile. Et, en plus, les repas fournis par l’université suscitent beaucoup de réactions. Plusieurs étudiants isolés ne reçoivent qu'un repas par jour, et selon certains, la qualité de la nourriture laisse à désirer, quand elle n'est pas périmée depuis 15 jours. Tess, une étudiante, a décidé de dénoncer la situation sur les réseaux sociaux en créant un compte twitter à l'intitulé évocateur : pollockprisoner.

This is one of the “meals” a student was given today (the 29th of September) in isolation. As you can see - it’s out of date. 7 and a half grand for a mouldy plain bread roll. @EdinburghUni are feeding their isolating kids inedible food. Share and retweet! This cannot go on! pic.twitter.com/10n3aIq2lH