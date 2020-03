Troisième cas de coronavirus parmi les agents de la RATP

Il s'agit d'un chauffeur de bus du centre de Thiais (Val-de-Marne). C'est le second cas dans ce centre.

Un troisième employé de la RATP a été infecté par le coronavirus. Il s'agit d'un conducteur du centre bus de Thiais (Val-de-Marne) où un premier cas avait été enregistré jeudi soir, a indiqué samedi 7 mars à l'AFP l'entreprise publique de transport. "La RATP a été informée hier soir qu'un second machiniste venait d'être mis en quarantaine chez lui suite à un diagnostic médical positif au Covid-19", a précisé un porte-parole de la RATP confirmant une information de BFM.

C'est le second cas d'infection répertorié dans ce centre de Thiais, ville limitrophe du nord de l'aéroport d'Orly. Le premier machiniste contaminé "va bien", a précisé le communicant de la RATP. Après avoir été informée de ce nouveau cas, la RATP a contacté "immédiatement" l'Agence régionale de santé (ARS) et indique suivre ses recommandations, à savoir "que les agents du centre bus de Thiais qui ont été en contact avec leurs collègues contaminés par le Covid-19 n'ont pas à être placés en quarantaine". Cela représente moins d'une dizaine de personnes, précise l'entreprise qui indique avoir dûment informé de la situation ces agents et les organisations syndicales.

Un kit pour les agents en contact avec le public

L'ARS "a jugé que la sécurité des agents et des voyageurs était assurée", garantit-elle. "La RATP est très vigilante quant à l'évolution de la situation et respecte scrupuleusement toutes les consignes du gouvernement", assure le groupe. Il souligne fournir depuis jeudi des kits de protection aux agents en contact avec le public, conducteurs, agents en station et services de sécurité.

Ceux-ci permettent de "porter assistance à des personnes présentant des symptômes, voyageurs ou collègues". Ils contiennent une notice d'utilisation, des lingettes désinfectantes, une paire de gants et un sachet pour jeter les éléments après usage. La RATP avait annoncé jeudi deux premiers cas d'infection. Le premier cas était une agente au contact du public pour vendre des titres de transport ou informer les voyageurs ayant travaillé dans trois stations de la ligne 6 de métro parisien.