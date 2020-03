Transport routier : Jean-Baptiste Djebarri s’exprime sur les mesures mises en place

Les chauffeurs routiers font partie de cette grande chaîne logistique qui permet à la nation et à la vie économique de tenir debout. "Chaque Français devrait avoir en tête que derrière le pac de lait au supermarché vous avez des ouvriers, des logisticiens et moi je veux les remercier d’abord de leur engagement. J’ai effectivement été saisi hier des stations-services, sur les toilettes, les douches et les zones de restauration. Nous avons agi très tôt ce matin, et nous sommes en mesure de vous dire que 100 % des stations services sont ré ouvertes", explique Jean-Baptiste Djebarri en direct du 13 Heures.



"Leur permettre d’exercer leur métier correctement"

Le gouvernement ouvre petit à petit les zones de restauration. "Nous avons travaillé toute la journée avec les services de l’Etat, de manière à continuer de réouvrir ces points et leur permettre d’exercer leur métier correctement. J’ai mobilisé les services de l’Etat pour contrôler tout cela de la manière la plus diligente possible", poursuit Jean-Baptiste Djebarri.



