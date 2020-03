Traitement : la piste de la chloroquine ?

Sur la table du professeur Parola, des courbes et des résultats selon lui prometteurs. Ce sont ceux de l’étude menée à Marseille dans les Bouches-du-Rhône pour tester l’efficacité d’un médicament antipaludéen proche de la chloroquine, cette fois utilisé contre le Covid-19. Sur 24 malades, les trois-quarts de ceux qui ont reçu ce traitement n’ont plus de traces du virus après six jours, contre seulement 10% pour les autres.



Le ministère de la Santé a donné son feu vert

Ces résultats sont encore plus spectaculaires lorsqu’on ajoute un antibiotique à l’antipaludéen. "Au cinquième jour, dans ce groupe-là, plus aucun patient n’avait de virus détectable. Ca veut dire que plus aucun de ces patients n’étaient contagieux", explique le Pr Parola. Pour le confirmer, d’autres essais sont nécessaires sur un plus grand nombre de patients. Le ministère de la Santé a donné son feu vert. Sanofi, fabrique ce médicament, se dit prêt à offrir son aide.