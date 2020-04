Tous à la maison ! Vos conseils de lecture

Vos conseils de lecture (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Sur notre répondeur, beaucoup d'enfants racontent qu’ils s'évadent en lisant pendant ce confinement… Avec un message d’urgence laissé par Elise, 9 ans : elle aimerait recevoir des conseils car elle ne sait plus quoi lire. Une tâche plutôt facile à résoudre : grâce aux nombreux messages laissés par les enfants, notre répondeur s'est transformé en rayon de bibliothèque. On y trouve des idées de livres sur les chevaux, des histoires de magie, des BD rigolotes et bien sûr des classiques, comme Capucine, 9 ans, qui adore lire les aventures d'Harry Potter ou Jeanne, fan de Tintin.

Lire pour voyager, rire, rêver...

Au micro, les enfants le racontent aussi : la lecture est un vrai plaisir. Comme l'explique Lili, 9 ans, pour qui la lecture est un "voyage immobile". Pour Pia, 9 ans, lire permet de "vivre d’autres vies, de voyager, de rire, de ressentir plein d’émotions différentes". Mais comment se mettre à la lecture quand on n'aime pas trop ça ? Parce que ça peut être décourageant au début : il y a tant de livres différents, parfois tant de pages... Dans l'émission du jour, l'écrivain Yves Grevet, auteur notamment de la série Méto, donne des conseils aux enfants. Et il recommande de prendre un peu de temps chaque jour pour lire en famille, faire de la lecture un rituel quotidien et convivial. Au programme aussi aujourd'hui : une activité qui déchire, racontée par Lise, 9 ans, pour se défouler... avec un vieux tee-shirt. Bonne écoute !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.