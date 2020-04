Tous à la maison ! Stop aux violences contre les enfants (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Selon une estimation, environ 50 000 enfants et adolescents en moyenne sont victimes de violences chaque année. Des violences commises par leurs proches, leurs parents… Une situation rendue encore plus difficile avec le confinement, coincés à la maison. Alors comment venir en aide à ces enfants battus ? Dans l’émission du jour, la psychologue Mélanie Dupont explique d’abord aux enfants que ces violences peuvent être multiples : psychologiques, physiques, sexuelles… et qu’elles ne sont pas normales. Même si c’est difficile, il faut pouvoir en parler. "La peur nous empêche souvent de parler. Mais, je le répète, ce que tu vis n’est pas normal et il faut que l’on puisse te protéger et protéger toute ta famille. Il faut surtout que ces violences s’arrêtent."

Pour qu’elles s’arrêtent, les enfants victimes peuvent en parler à un adulte de confiance ou bien au numéro de téléphone gratuit, ouvert jour et nuit, le 119 ou sur le site allo119.gouv.fr Au bout du fil, des adultes spécialistes du sujet écoutent et aident les enfants maltraités.

Copains, voisins, adultes… tout le monde doit agir

Appeler le 119, c’est le conseil que donne aussi Thierry Beccaro, animateur de télévision et ambassadeur pour l’Unicef, l’organisation qui vient en aide aux enfants. Il a lui-même été un enfant battu dans son enfance. Aujourd’hui, il a un message pour les enfants maltraités pendant ce confinement. « De la même façon qu’il se mettrait dans un coin pour écouter ses musiques préférées, il se met dans un petit coin, il appelle le 119. »

Et puis tout le monde peut agir, adulte comme enfant. Par exemple si un copain ou une copine est dans cette situation, si on entend chez un voisin un bruit suspect évoquant des violences, il faut aussi prévenir le 119 pour lui. "Vous allez peut-être vous tromper mais vous sauverez peut-être une vie », explique Thierry Beccaro.

Retour à l’école et boite à blagues

Au programme aussi dans l’émission du jour : les nouvelles annonces du ministre de l’Education sur le retour à l’école pour les enfants et une recette de cuisine au parfum de vanille. Rose, Augustine et Juliette nous expliquent comment préparer un dessert qu’elles adorent : des crèmes à la vanille. On rouvre aussi la boite à blagues pour entendre deux de vos meilleures blagues laissées sur notre répondeur. Bonne écoute !

