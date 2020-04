Tous à la maison ! Roman, BD... comment écrire une histoire ?

Nouvel épisode de notre émission pour enfants "Tous à la maison !" À retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Sur notre répondeur réservé aux enfants, beaucoup nous confient qu’ils écrivent pendant ce confinement. Comme Inès, 10 ans, qui nous récite une poésie sur le coronavirus. Pour Esteban, c’est plutôt « une bande dessinée ». Certains écrivent à plusieurs, comme Nazaré et son amie Macha, qui écrivent à distance un roman. « Chacun son tour, on écrit la suite de l’histoire. » Elles en sont déjà au tome 2 !

Le plaisir d'écrire

Pour aider les enfants à se mettre à l'écriture, l'auteure jeunesse Claire Clément leur donne des conseils. Côté inspiration, « la meilleure façon d’écrire c’est de chercher en soi les émotions qui nous habitent. » Et à partir d'une émotion, tisser une histoire, des personnages, un décor… sans se mettre la pression. Et on peut même écrire... aux toilettes grâce à l'activité proposée aujourd'hui par Rémi d'Astrapi.



Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.