Tous à la maison ! Quel est le quotidien des soignants et leurs enfants ?

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. Aujourd'hui : les soignants et la solidarité pour les soutenir. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Ils sont des milliers chaque jour à soigner et sauver des malades du Covid19 : infirmiers, médecins, ambulanciers, le Samu... les soignants et tous ceux qui aident les patients, à l'hôpital et ailleurs. Aujourd'hui, l'émission donne la parole à Héléa, 10 ans, qui a réécrit les paroles d'une chanson de Soprano, aidée par sa famille et son coach vocal, Yannick. Une chanson dédiée à sa mère, aide-soignante à l'hôpital de Pau. "J'ai beaucoup peur qu'elle soit malade, plein de gens en meurent et ça me stresse beaucoup" raconte la fillette. Une peur partagée par sa maman, qui ne perd pourtant pas sa motivation pour aider les malades du Covid19.

Solidarité pendant le confinement

Pour les soignants et toutes ces professions exposées au virus, dans les supermarchés ou les rangs de la police, la solidarité s'organise. Y compris dans les écoles et les Ehpad, c'est ce que nous raconte Ulysse, 9 ans, dont la mère travaille dans un établissement pour personnes âgées. Le chef étoilé Simone Zanoni a par exemple confectionné des repas pour les familles de soignants, livrés dans l'école d'Ulysse. Les enfants de sa classe font aussi des dessins pour les personnes âgées et le personnel soignant d'un Ehpad. Et même les stars s'y mettent : Mcfly et Carlito ou encore... l'équipe de France de football !

De son côté, Santiago, 8 ans, confie qu'à la maison, le quotidien n'est pas toujours facile à gérer avec une maman qui travaille comme médecin. Pour finir l'émission, Sur notre répondeur pour enfants, Estelle donne des idées d'activités originales pour s'occuper pendant le confinement.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00.