Tous à la maison ! Le Covid-19 et le travail des soignants expliqués aux enfants

Pendant le confinement, le rendez-vous franceinfo junior laisse la place à une émission spéciale "Tous à la maison !" pour accompagner les enfants pendant cette période particulière. Ils peuvent laisser leurs questions sur l'épidémie, leurs conseils pour se changer les idées ou leurs tracas du quotidien au 01 47 79 40 00. Chaque jour, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Comment le virus nous rend malade ?

C'est une émission tout en musique ce mardi... Avec des chansons, comme celle de Jean-Jacques Goldman, qui rendent hommage au travail des soignants. Des infirmiers, des médecins, des aide-soignants qui - jour et nuit - prennent en charge les malades du Covid-19, et tous les autres. D'ailleurs, pourquoi ce virus nous rend-il malade et pourquoi s'appelle-t-il ainsi ? Dans l'émission, un chercheur de l'Institut Pasteur répond aux questions d'Eugénie, 6 ans, et de Gabriel, 8 ans. Et pour s'occuper pendant le confinement, Salut l'info propose aux enfants de mettre la main à la pâte, avec une recette de gâteau aux pommes, fait maison.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement (quotidien à la maison, entente avec les frères et soeur, activités sportives ou manuelles...), notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00.