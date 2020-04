Tous à la maison ! L’après-confinement et les bienfaits de l'ennui (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

La question est dans toutes les têtes et dans beaucoup de messages reçus sur le répondeur de l'émission réservé aux enfants : "Combien va durer le confinement ? » se demande Akram, 8 ans et demi. Et comment cela va-t-il se passer à l'école ? interroge de son côté Mathilde, 8 ans. Un sujet sur lequel le gouvernement travaille en ce moment. Un plan doit être annoncé à la fin du mois. En attendant plus de précisions, Salut l’info ! fait le point sur ce que l’on sait déjà : il y aura un déconfinement progressif à partir du 11 mai mais pas de retour à la normale avant plusieurs mois. Les écoles ne rouvriront pas toutes en même temps par exemple et il faudra apprendre à vivre « avec » le virus : continuer les gestes barrières, probablement porter des masques dans les transports en commun… Si des magasins pourront rouvrir le 11 mai, ce ne sera pas le cas pour les restaurants par exemple.

Les bons côtés de l'ennui

Encore quelques semaines à tenir donc... Une situation énervante, raconte Joshua, 11 ans, sur notre répondeur. Dans l'émission du jour, la psychologue Nadège Larcher rappelle pourtant que l'ennui peut aussi avoir du bon : créativité, autonomie, imagination, repos... Rémi du magazine Astrapi en profite d'ailleurs pour proposer aux enfants de participer... aux championnats du monde de la reposette ! Bonne écoute.

