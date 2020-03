Tous à la maison ! Des conseils lecture pour enfants pour s'évader pendant le confinement

Deuxième épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pendant le temps du confinement, le rendez-vous franceinfo junior se transforme en émission spéciale "Tous à la maison !" pour accompagner les enfants pendant cette période particulière. Ils peuvent laisser leurs questions, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas de la vie quotidienne en confinement au 01 47 79 40 00. Chaque jour, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Pourquoi il faut rester à la maison ?

Pas toujours facile de comprendre pourquoi il faut rester coincé à la maison... Ce lundi, c'est Paul et Elie qui ont des questions sur ce confinement obligatoire chez soi et ses règles : pourquoi faut-il une attestation pour se déplacer ? demande Paul, 11 ans. Et pourquoi les gestes barrières ne suffisent contre le virus, interroge aussi Elie, 8 ans. L'occasion de rappeler aux enfants les consignes lors de ce confinement, avec les sorties exceptionnelles pour acheter à manger ou travailler. Et pourquoi il est important de les respecter.

Des livres et un film pour s'évader...

Et sinon, pour s'évader un peu, les enfants ont une bonne idée : ouvrir un livre. Au micro, Liam, Julia et d'autres jeunes auditeurs racontent leur lecture du moment, des histoires magiques et fantastiques pour se changer les idées. Et si on faisait un club de lecture avec ses copains pour en parler ? Même à distance... Pour ça, Lou, 8 ans, a une solution : créer une adresse mail pour échanger avec ses amis. Et pour se retrouver en famille et passer un bon moment, les enfants ont un autre conseil : regarder les films hilarants et cocasses de Louis de Funès.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement (quotidien à la maison, entente avec les frères et soeur, activités sportives ou manuelles...), notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00.