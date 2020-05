Tous à la maison ! Des astuces pour apprendre des tours de magie (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

À vos capes et vos baguettes ! Dans l’émission du jour, c'est cours de magie… C’est ce que fait Tim, 11 ans, pour s’occuper pendant le confinement : « Je fais des tours de magie et je crée des tours. » Pour aider les enfants à devenir des apprentis Harry Potter, le mentaliste Fabien Olicard donne trois conseils de professionnel : bien s’entraîner, ne pas bâcler la fin du tour de magie et surtout, ne jamais révéler ses subterfuges. Pour ceux qui veulent voir de la magie en action, le mentalisme sera d'ailleurs en représentation... depuis chez lui pour un spectacle confiné ce jeudi 7 mai à 21 heures sur sa chaîne Youtube, Twitch et Facebook.

Avec Rémi d'Astrapi, les enfants peuvent ensuite passer aux travaux pratiques grâce à une activité de tour de magie, à base de poivre… Mystère et bulles de savon ! Pour aller plus loin, les enfants peuvent retrouver d'autres tours de magie en vidéo concoctés par Fabien Olicard, pour le magazine Astrapi : la pièce disparue, le gros calcul ou encore le cadeau deviné.

Dans l'émission du jour, on prend aussi une petite leçon... d'économie. La journaliste Fanny Guinochet répond à la question de Myriam, 11 ans, qui se demande "si on peut déjà prévoir l'ampleur de la crise économique » à cause du Covid19. Bonne écoute !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.