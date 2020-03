Tous à la maison ! D'où vient le Covid-19 et comment jardiner... dans sa chambre !

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les jeunes auditeurs peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour se changer les idées ou leurs soucis du moment sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Comment le virus est-il parti de Chine ?

Sur notre répondeur, les enfants ont beaucoup de questions sur l'origine de ce coronavirus. Comme Marion, 9 ans : elle veut savoir comment le virus est apparu. Depuis le Rwanda, Adam, 6 ans, se demande si ce Covid-19 est plus contagieux que les autres coronavirus. Enfin Norman, 9 ans et demi, se demande comment il a pu partir de Chine pour aller dans d'autres pays. Au micro, Estelle refait le parcours du virus et le point sur les mesures de confinement dans les pays du monde.

Pour s'occuper en attendant la fin du confinement, les enfants n'hésitent pas à mettre la main à la pâte... et dans la terre, pour jardiner. Grâce aux conseils de Rémi, ils vont même pouvoir faire pousser des... citrons, à condition de ne pas être trop pressé. Autre idée d'activité pour les enfants qui adorent les animaux : compter les oiseaux depuis sa fenêtre, ça occupe et en plus, ça aide les scientifiques !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.