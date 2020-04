Tous à la maison ! Confinement et inégalités (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Certains ont un jardin ou un balcon, de grandes chambres et une maison… mais ce n’est pas le cas de tout le monde en France. Ce confinement n’est donc pas vécu de la même manière aux quatre coins du pays : logement, nourriture, accès à la culture, aux devoirs...

En France, près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, une situation difficile à vivre pendant le confinement. Comme l’explique Marie Aleth Grard, vice-présidente de l'association ATD Quart Monde France : "Tout le monde n’a pas un logement suffisamment grand pour vivre ce confinement de façon agréable et détendu", explique-t-elle par exemple. Une situation qui pose des problèmes aux enfants pour faire leurs devoirs correctement par exemple.

Maintenir la solidarité

Comme pour Priscillia et son fils de 10 ans : faute d’argent, la famille n’a pas le matériel pour imprimer les devoirs envoyés par la maîtresse… alors ils se débrouillent, en recevant des documents par la Poste par exemple. Pour se nourrir, ils peuvent compter sur une association, les Camions du cœur, qui distribue des paniers repas pour les plus démunis dans la région de la Loire. Une solidarité qui persiste malgré le confinement. Et il y en a besoin, raconte l'une des bénévoles, Elisabeth : "Avant l’épidémie on était à 60 repas tous les soirs, là nous sommes à plus de 150, jusqu’à 177 certains soirs."

Dans cette émission, Camil, 8 ans, prend aussi la parole pour nous raconter comment il s'occupe pendant ce confinement. Son truc à lui : les collections de plume d'oiseaux. Ça tombe à pic car Rémi d'Astrapi a préparé une activité : créer un mini-restaurant pour oiseaux.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.