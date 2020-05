Tous à la maison ! Comment utiliser son téléphone sans danger ?

Nouvel épisode de notre émission pour enfants "Tous à la maison !" À retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Appeler papy et mamie, regarder ses devoirs, parler avec les copains et les copines, répondre aux messages des professeurs... pendant le confinement, certains enfants - et les plus grands - le reconnaissent : ils ont plus recours à leur téléphone. Maëlle, 12 ans, l'utilise par exemple pour appeler sa famille et ses cousines, consulter ses devoirs ou chercher une recette de cuisine. Comment ne pas se faire avoir par des contenus inadaptés pour les enfants ou un usage trop fréquent ? Dans l'émission, on écoute les conseils de la présidente de l'association E-Enfance, Justine Atlan, pour apprendre aux plus jeunes à utiliser en toute sécurité leur téléphone ou celui de leurs parents.

Fabriquer son puzzle maison

Au programme aussi de l’émission d’aujourd’hui : des explications sur ce jour un peu particulier… le 1er mai, la fête du Travail ! L’émission revient sur sa signification, comme celle de bouquets qui fleurissent ce jour-là sur les étals : le muguet. Sur notre répondeur, Margot, 9 ans, nous raconte aussi qu'elle adore faire des puzzles. Grâce à Rémi d'Astrapi, les enfants vont pouvoir apprendre à créer leur propre puzzle...maison !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.