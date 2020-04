Tous à la maison ! Comment les journalistes trouvent des informations ?

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. Ce jeudi, les journalistes de Salut l'info ! racontent les coulisses des médias. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Sur notre répondeur réservé aux enfants, Baptiste, 8 ans, nous raconte que pendant le confinement, il s'est transformé en journaliste... pour sa famille. "Chaque soir, je deviens présentateur du journal de la maison que j’envoie en vidéo à toute ma famille", raconte-t-il dans l'émission. Avec leur enseignant, des écoliers font aussi leur émission maison pour l'école. Mais d'ailleurs, comment les journalistes, eux, travaillent et vérifient leurs informations ? Salut l'info ! raconte les coulisses des médias et d'une radio d'informations comme franceinfo. Et pour éviter que les enfants ne se fassent avoir par des fausses infos et des rumeurs, Antoine Krempf de la Cellule du Vrai du Faux leur donne trois conseils de pro.

Créer son émission de radio... maison

Et si vous aussi à la maison vous voulez créer votre propre émission de radio et votre podcast, franceinfo et Radio France ont créé une application : l'atelier franceinfo junior, disponible gratuitement sur tablette. On y trouve notamment un outil de montage et des tutoriels pour se lancer. Des ressources sont aussi à disposition sur le site du Clemi.

Et pour terminer l'émission, Gustave nous détaille une super idée d'activité pour garder la forme et s'amuser : du foot en salle... à la maison.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.