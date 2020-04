Tous à la maison ! Comment la vie quotidienne reprendra après le confinement ? (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

C'est une question qui intéresse tout le monde et sur laquelle le gouvernement travaille depuis plusieurs semaines : comment déconfiner la France sans risquer de faire circuler le virus du Covid19 ? Le Premier ministre a présenté son plan de sortie hier, devant l'Assemblée nationale. Sur la sortie du confinement, les enfants ont laissé des nombreuses questions sur notre répondeur : retour à l'école, distance d'un mètre entre élèves, port du masque, réouverture des magasins... On fait le point dans cette émission sur les décisions annoncées.

Le temps d'une chanson...

Et en attendant la sortie, si on patientait en chanson ? La Maîtrise de Radio France et le Théâtre du Châtelet proposent aux professionnels comme aux amateurs de chanter ensemble à distance La Javanaise, toutes les infos, les consignes et les tutoriels sont à retrouver sur le site de France Musique. Attention, vous avez jusqu'à vendredi pour participer !

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.