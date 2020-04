Tous à la maison ! Comment gérer l'école à distance ?

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les jeunes auditeurs peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

À propos de l'école à la maison, les enfants ont beaucoup de questions : Yani, 9 ans, se demande s'il y aura école au mois d'août. Maieul, 12 ans, explique que l'école à la maison c'est "difficile" pour lui car l'ambiance n'est pas la même. Antoine, lui, trouve que c'est compliqué de ne pas avoir sa maîtresse à portée pour pouvoir lui poser une question quand il ne comprend pas un cours. De son côté, Léna a la chance de pouvoir compter sur son père pour faire ses devoirs, mais ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Alors comment les enseignants gèrent cette école à distance ? Les réponses avec Inès, enseignante en classe de CE2 : organisation, adaptation selon les familles, contact avec les élèves et bons conseils pour travailler.

Des livres à télécharger gratuitement

Pas toujours facile d'étudier à distance, encore moins de trouver des livres quand on n'en a pas sous la main, l'émission donne quelques conseils pour trouver des ouvrages jeunesse et des BD, à télécharger gratuitement par exemple sur les sites de maison d'édition comme Dargaud, Le Lombard ou encore l’école des loisirs. Pour les classiques, comme les aventures de Jules Verne et de la Comtesse de Ségur, direction le site Gallica.

Pour terminer, depuis Tarascon, Loup, 7 ans, donne sa super astuce pour communiquer avec ses voisines : des avions en papier. D'ailleurs, il peut en trouver toute une série sur le site Foldnfly.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.