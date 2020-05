Tous à la maison ! Comment est enregistré Salut l'info ! pendant le confinement... et après ?

Ce vendredi, dernière émission de Salut l'info ! en version quotidienne. Vendredi 15 mai, elle reprendra sa forme hebdomadaire. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Le temps du confinement, du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Lundi prochain, c'est le début du déconfinement en France. Tout ne va pas reprendre son cours du jour au lendemain mais les enfants et les plus grands vont pouvoir ressortir un peu, certains aller à l'école, revoir les copains... et les enfants pourront toujours laisser des messages et des questions sur notre répondeur au 01 47 79 40 00.

Retour en hebdo pour Salut l'info !

Alice, 10 ans et demi, a d'ailleurs laissé une question sur l'émission : elle veut savoir comment les journalistes s'enregistrent pendant le confinement et comment la rédaction fonctionne en temps normal. Justement, pour Salut l'info ! aussi c'est le retour à un semblant de normalité... Pendant le confinement, l'émission est devenue quotidienne mais à l'origine elle est hebdomadaire et sort tous les vendredis. Au programme de l'émission habituelle : des brèves et un dossier d'actualité, des confidences d'enfants dans notre rubrique "On se dit tout", des conseils culture, des blagues... Et des recommandations de chansons, comme celle de Nathan 10 ans, qui adore M ou Violette qui veut écouter À nos souvenirs et qu'on peut écouter dans l'émission du jour.

Le déconfinement, ça veut dire aussi que les rassemblements de 10 personnes maximum sont autorisés, mais pas plus. Pour l'occasion, dans cette émission, Rémi d'Astrapi donne une idée d'activité à faire entre amis ou en famille... autour d'un verre. Bonne émission !

Si votre enfant se pose des questions sur l’actualité, s’il veut témoigner sur un sujet qui lui tient à coeur, s'il a des conseils culture (livres, cinéma, chanson, manga, jeux vidéo,…) à partager, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. Un podcast de franceinfo et Astrapi présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast.