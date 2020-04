Tous à la maison ! Comment ça fonctionne un vaccin ? (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Le monde vit à l'heure du Covid19 mais la recherche avance pour un vaccin... Sur notre répondeur réservé aux enfants, beaucoup de questions sur le virus du Covid19 et les moyens de le combattre... Comme Mathieu qui se demande quelle est la différence entre un médicament et un vaccin. Quentin 10 ans, s'interroge aussi : "Comme le virus il mute, c'est-à-dire il change, est-ce qu'on devra être vacciné plusieurs fois ou pas ?" Léa se demande de son côté : "Combien de temps maximum on peut mettre pour inventer un vaccin contre le coronavirus ?" On a posé toutes ces questions à Etienne Simon-Lorière, virologue à l'Institut Pasteur, où un vaccin contre le Covid19 est à l'étude. Pour la durée de création d'un vaccin, il explique : "Ça prend longtemps, en général on pense qu'il faut au moins un an. Ça prend ce temps car il y a plusieurs étapes." Au programme aussi de l'émission du jour : rangement de chambre et nettoyage de printemps, avec les conseils de Rémi d'Astrapi.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.