Tours : six étudiants positifs au Covid-19 dans une résidence universitaire, un dépistage collectif organisé

Six étudiants habitant dans la résidence universitaire Grandmont de Tours en Indre-et-Loire ont été testés positifs au Covid-19, rapporte France Bleu Touraine d'après les informations du rectorat d'Orléans-Tours et de l'Agence régionale de santé (ARS) de Centre-Val de Loire. Une campagne de dépistage a été lancée parmi les 183 autres étudiants logés dans les trois bâtiments de la résidence universitaire.

Un étudiant de la résidence Grandmont a d'abord été testé le dimanche 17 mai. Six autres étudiants, identifiés comme contacts proches, ont été ensuite été testés positifs jeudi 21 et vendredi 22 mai. Ces étudiants ont été relogés par le Crous Orléans-Tours, placés en isolement, et sont suivis par le service de santé universitaire.

Les 183 étudiants confinés dans leur chambre

Un dépistage plus large parmi les résidents a débuté vendredi, il est organisé par l’ARS avec les équipes mobiles du CHRU de Tours et le Crous Orléans-Tours. Il se poursuivra "si nécessaire" ce week-end afin de pouvoir dépister l’ensemble des étudiants de la résidence. Les personnels du Crous Orléans-Tours feront également l’objet d’un dépistage en fonction des résultats de l’enquête épidémiologique en cours.

Dans l'attente des résultats, les 183 étudiants situés dans les trois bâtiments de la résidence universitaire demeurent confinés dans leur chambre. La préfecture d’Indre-et-Loire et le Crous Orléans-Tours ont organisé leur prise en charge avec par exemple un service de portage des repas.