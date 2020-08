Tourisme : un premier bilan mitigé avec le coronavirus

Pour le tourisme, à cause de la crise sanitaire, le bilan est mauvais avec la clientèle étrangère qui n’est pas là. Il faut compter 25% d’activité en moins par rapport à l’année dernière. Dans le détail, certaines grandes stations balnéaires, comme Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) par exemple, sont très loin d’avoir retrouvé leur niveau d’occupation habituel, avec une baisse de fréquentation de 11%.

75% de baisse au musée du Louvre

Même constat pour les grands sites touristiques : 15% de visiteurs en moins pour le château de Chambord (Loir-et-Cher), et 75% de moins pour le musée du Louvre (Paris). Mais il y a quand même des zones qui tirent leur épingle du jeu. C’est par exemple le cas de la Bretagne qui enregistre un taux d’occupation de plus de 63% et 59,7% pour l’Arc Atlantique, c’est bien mieux que dans le reste de la France.

