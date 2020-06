Tourisme : "Si les touristes reviennent l’emploi suivra"

Dans ce contexte de crise sanitaire suivi d'une crise économique, "nous vivons une époque historique dans la tourisme de par la chute des chiffes d’affaires et du professionnalisme des hôteliers, des restaurateurs et des gestionnaires de camping. Il faut souligner ce professionnalisme, car tout le monde continue à s’informer et se former pour améliorer la qualité de l'accueil des touristes", déclare Philippe François, consultant expert en tourisme international.

Tourisme régional

"On est très prudent, très raisonnable, mais je ne suis pas pessimiste pour le secteur. Les réservations arrivent progressivement depuis le déconfinement", assure-t-il sur franceinfo samedi 20 juin.

"Le tourisme va être plus régional cette année. Il faut pousser vers la promotion des destinations françaises. Pour l’emploi, c’est très incertain, mais si les touristes reviennent l’emploi suivra", conclut Philippe François.

Le JT

Les autres sujets du JT