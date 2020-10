Tourisme : les vols panoramiques divisent en Australie

Dans un avion, 150 passagers se sont envolés depuis Sydney, en Australie, et atterriront bientôt... à Sydney. Ils survolent le ciel australien durant toute la journée. "Spectaculaire", commente un passager. L'opération a rencontré un franc succès, puisque les billets se sont arrachés en dix minutes malgré les prix plutôt onéreux : entre 500 et 2 300 euros. La compagnie souhaite relancer le secteur, lourdement impacté par le coronavirus, rapporte l'édition du 12/13 du lundi 12 octobre.

Forte pollution

Le concept est vivement critiqué par les défenseurs de l'environnement. Cam Walker, coordinateur de l'association Friends of the Earth en Australie, juge la démarche "un peu égoïste" et "un peu inutile". Il déplore également que ces vols "ajoutent beaucoup de carbone à l'atmosphère" sans aucun avantage. Plusieurs compagnies proposent aujourd'hui ce type de vols.

