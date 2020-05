Tourisme : le marais poitevin se réveille

Enfin de début de la saison. Alors même que la deuxième phase du déconfinement ne débutera que mardi 2 juin, depuis samedi 30 mai, il est à nouveau autorisé de louer une barque pour découvrir le marais poitevin au fil de l'eau. Un soulagement pour les guides bateliers, comme Julien Quéron qui travaille à Coulon, dans les Deux-Sèvres. "Je devais reprendre au mois de mars et il me tardait de reprendre", explique-t-il.

"C'est français d'avoir envie de liberté"

Un sentiment partagé par ses deux passagers, un couple originaire de La Rochelle (Charente-Maritime) en manque d'espace. "Même si à la maison c'est bien, au bout d'un moment on est un petit peu en cage. Et puis c'est français d'avoir envie de liberté", explique la touriste. Une liberté tout de même très encadrée : le port du masque est obligatoire et les professionnels doivent se plier à des règles strictes.





