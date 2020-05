Tourisme : le gouvernement lance un plan de soutien historique

La tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel ou les plages de Normandie sont autant de lieux emblématiques du tourisme français privés de visiteurs à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour soutenir le secteur ébranlé, le gouvernement va dévoiler jeudi 14 mai un plan d’aide historique. Pour aider à la transformation du secteur, l’investissement pourrait être de 1,35 milliard d’euros, dont 800 millions issus de la Banque des territoires afin de financer de nouvelles infrastructures.

Un secteur qui représente 7% du PIB français

La relance s’annonce difficile pour le tourisme, contraint par des règles sanitaires strictes : moins de tables, moins de couverts et des revenus en baisse dans les restaurants. Pour compenser leur manque à gagner, les restaurateurs pourraient bénéficier du chômage partiel jusqu’en fin d’année. L’enjeu économique est immense. Le tourisme économique représente deux millions d’emplois et génère plus de 7% du PIB français. Objectif pour la France : rester la première destination mondiale.



