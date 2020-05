Tourisme : l\'île grecque de Santorin attend le retour des touristes

Le paysage est inhabituel. Malgré l'été qui se profile sur la mer Égée, les rues de l'île de Santorin, en Grèce, restent vides. Ici, les allées sont généralement bondées comme un métro en heure de pointe. Pas moins de 80% de l'économie du rocher dépend du tourisme, qui s'est totalement arrêté avec la crise sanitaire du Covid-19. Alors, les habitants attendent avec impatience le 15 juin, date d'une possible reprise des déplacements entre les pays de l'Union européenne.

Le tourisme représente 20% du PIB et plus d'un emploi sur cinq en Grèce

"À l'image de son île la plus célèbre, toute la Grèce s'interroge sur cette reprise du tourisme : quelle mesure sanitaire, combien de visiteurs de retour ? La crise a, en tout cas, montré l'extrême dépendance de l'économie grecque au tourisme. Le secteur représent 20% du PIB et plus d'un emploi sur cinq. C'est plus que dans n'importe quel pays européen", explique le journaliste Matthieu Boisseau, depuis l'île.

