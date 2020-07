Tourisme : Carcassonne cherche à séduire

La cité médiévale de Carcassonne, dans l’Aude, ainsi que son château attirent chaque année des milliers de touristes, dont 60% d’étrangers. Mais cet été 2020, les rues habituellement bondées sont quasiment désertes et les terrasses moins fréquentées. Brice Berail, restaurateur, travaille deux fois moins que l’an dernier et embauche moins. Il témoigne : "On est passé de 25 personnes sur la saison à 12 personnes (…) on fait 80% de notre chiffre d’affaires en juillet-août donc l’impact est très lourd".

Des aides de la mairie

Pour aider les commerçants, le maire sans étiquette Gérard Larrat a supprimé les taxes de terrasse et rendu les parkings gratuits. Il s’inquiète pourtant de la situation : "Entre juillet et mi-septembre, on fait plus d’un million de visiteurs, cette année, si on arrive à 500 ou 600 000 visiteurs, on sera très contents". Pour attirer les touristes, les loueurs d’appartements ont par ailleurs baissé leurs prix.

