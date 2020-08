Tour de France : le coronavirus va-t-il gâcher la fête ?

La ville de Nice (Alpes-Maritimes) se met aux couleurs du Tour de France. Pendant quatre jours, partout dans la ville, des fanions et des vitrines avec le fameux maillot jaune habillent la ville. Avec le département placé en zone rouge de circulation active de la Covid-19, les tribunes à l'arrivée et au départ sont interdites au public et réservées aux organisateurs. Les spectateurs seront répartis tout le long du parcours.

"Il faut que l'on reste prudent face à la Covid"

"Se positionner au niveau des barrières, c'est vrai que cela gâche un peu la fête, c'est clair", estime un Niçois. "Ce n'est pas parce que c'est le Tour de France que la Covid -19 va être moins nocif. Il est toujours là donc il faut que l'on reste prudents", tempère un autre spectateur. Pour tenter de satisfaire les plus grands fans, deux zones de rassemblements ont été installées. "La zone est limitée à 400 personnes, on attend qu'il y ait un certain nombre de personnes qui sortent pour en faire entrer d'autres", détaille un organisateur.