Tour de France : 9ème étape à Pau marquée par les tests Covid

Au total, "quasiment 900 personnes" sont concernées par ces tests. Les premiers résultats seront connus dans la soirée. Parmi les cyclistes aperçus ce matin, le Français Thibaut Pinot, "visage fermé". Il a annoncé "un tournant dans sa carrière". "Ce qu’il faut comprendre, c’est que plutôt que de rêver d’un maillot jaune qu’il ne portera peut être jamais, pourquoi ne pas reprendre du plaisir à gagner une étape ou porter un maillot blanc à pois rouges de meilleur grimpeur", analyse le journaliste Grégory Naboulet.

Deux Français encore en selle

L’espoir d’une victoire tricolore repose désormais sur Romain Bardet, 4ème au classement général et à 11 secondes du maillot jaune, et de Guillaume Martin, situé en 3ème position, à seulement 9 secondes d’Adam Yates. "Des grimpeurs", rappelle Grégory Naboulet, qui devraient apprécier l’étape de montagne du jour, entre Pau et Laruns (Pyrénées-Atlantiques).