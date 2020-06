Thermes : les curistes de retour

Sur les bords de l'étang de Thau, plus de 50 000 curistes viennent normalement chaque année goûter aux plaisirs de thermes de Balaruc-les-Bains, dans l'Hérault, l'établissement thermal le plus fréquenté de France. Mais depuis l'explosion de l'épidémie de coronavirus dans le pays et la mise en place des mesures de confinement au milieu du mois de mars, ce lieu si prisé était à l'arrêt. Il a enfin pu accueillir des curistes la semaine du 22 juin.

500 curistes contre 4 000 habituellement

Ici 500 personnes sont de retour et les habitués sont aux anges. "J'attendais, j'attendais", se languit une curiste. "Pour moi c'est très important, vraiment cela me fait du bien." La direction a dû organiser le lieu aux nouvelles normes sanitaires, avec des distributeurs de gel hydroalcoolique dès l'entrée. Il y a également huit fois moins de curistes qu'en période de pointe.