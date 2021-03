VIDEO. Tests, vaccins, masques : combien coûte le Covid-19 à l’Assurance maladie ?

La facture de la crise sanitaire est lourde pour l’Assurance maladie. Chaque test pour dépister le Covid-19 coûte en moyenne 43,20 euros à la Sécurité sociale. Côté vaccination, deux doses de Pfizer sont prises en charge, et coûtent 31 euros. Dans un centre de vaccination, la mobilisation d’un médecin pour une journée est estimée à 420 euros, et 220 euros pour un infirmier. Dans un cabinet médical, le prix de la dose de vaccin est moins cher : 1,78 euros, mais il faut y ajouter le prix de la consultation de 25 euros, et les primes que peuvent toucher les médecins pour chaque patient, environ 15 euros.



Le budget vaccination a doublé

En tout, 4,3 milliards d’euros seraient prévus dans le budget 2021 du gouvernement pour gérer la crise. Plus précisément, deux milliards d’euros sont alloués aux tests, 700 millions d’euros à la distribution de masques aux personnes en nécessité, et 100 millions d’euros pour Santé Publique France. Enfin, 1,5 milliards a été débloqué pour la vaccination, ce qui comprend l’achat des doses, du matériel, et la rémunération des soignants. Mais au mois de mars, ce budget a déjà été doublé, et devrait encore augmenter.