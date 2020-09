Tests : qui sont les personnes prioritaires ?

Il faut parfois patienter plusieurs heures pour faire un test PCR sans ordonnance et, selon les régions, il faut parfois 10 jours pour obtenir un résultat. Alors, comment augmenter le nombre de tests sans provoquer d’embouteillages dans les laboratoires ? Une biologiste a une solution : donner la priorité aux cas les plus urgents. “Il y a des gens qui ont besoin d’avoir des résultats plus rapidement que d’autres. Les gens qui voyagent, malheureusement, ce ne sont pas des urgences”, a estimé sur France 2 Caroline Gutsmuth, biologiste chez Biogroup



Des marqueurs

Dans ce laboratoire, pour différencier les patients, tout est basé sur la couleur et les tubes de prélèvements portent des marqueurs. Dans les cas urgents, le résultat arrivera au bout de 24 heures. Comme l’a rappelé Olivier Véran, ministre de la Santé, lors de sa conférence de presse jeudi 17 septembre, les personnes avec des symptômes, les cas contact, le personnel soignant et les aides à domicile sont prioritaires.