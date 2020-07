Tests PCR sans ordonnance : "Il faut à la fois répondre à l'inquiétude des Français, mais aussi garder mesure", estime le Syndicat des biologistes

Le Syndicat des biologistes assure que les laboratoires sont prêts à réaliser des tests massivement mais appelle à anticiper un nouveau développement de l'épidémie.

"Il faut à la fois répondre à l'inquiétude des Français. Mais il faut aussi garder mesure, dans le sens où il faut avoir des forces vives, si l'épidémie se développe encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui", déclare François Blanchecotte, le président du Syndicat des biologistes, interrogé mercredi 15 juillet sur franceinfo, après l'annonce par Emmanuel Macron de la possibilité de faire un test PCR sans ordonnance, pour dépister une éventuelle contamination par le coronavirus.

"Il faut voir avec l'Assurance maladie comment on peut mettre en œuvre" cette mesure, souligne François Blanchecotte, qui assure que les laboratoires sont prêts à pratiquer les tests et ont "les bras nécessaires". Il faut néanmoins, selon lui, "peut-être prioriser les gens qui ont quand même des symptômes".

Vers des tests à domicile

"L'inquiétude majeure" du président du Syndicat des biologistes, c'est de voir les personnes les plus inquiètes venir se faire tester régulièrement. "Nous avons fait des expérimentations sur des villes où on a dépisté 4 000, 5 000, 10 000 personnes et on n'a trouvé que 2 ou 3 positifs", explique François Blanchecotte.

Il estime qu'une piste est "intéressante" : des tests à domicile, où "la PCR au lieu de se faire dans le nez", se ferait "sur la salive", "par auto-prélèvement". "On gagnerait à la fois du temps et ça permettrait aux laboratoires d'avoir juste à enregistrer des prélèvements", souligne-t-il. Actuellement, les laboratoires rendent les résultats des tests PCR "normalement sous 48h".