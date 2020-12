Tests obligatoires en Corse : le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, appelle à "l'esprit de responsabilité de tous ceux qui vont voyager"

Le préfet de Corse et la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) ont présenté samedi de nouvelles mesures sanitaires afin de limiter la propagation du Covid-19 sur l'île durant les vacances de Noël. Les tests seront désormais obligatoires avant d'arriver en Corse. Invité de franceinfo ce dimanche 13 décembre, le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a appelé à "l'engagement citoyen" et à "l'esprit de responsabilité de toutes celles et tous ceux qui vont voyager".

franceinfo : Soutenez-vous cette décision de la préfecture ?

Gilles Simeoni : En son principe, oui, bien sûr. Pour bien comprendre, il faut rappeler que la Corse est une île de 330 000 habitants l'hiver, avec beaucoup de personnes âgées et très peu de lits de réanimation. Le flux de personnes entrantes pour les vacances de Noël, c'est environ 50 000 personnes. La préfecture et la direction générale de l’ARS, soutenues par le gouvernement, ont décidé de mettre en place pour Noël un principe de tests que nous avions déjà proposé avant la saison estivale.

Et que pensez-vous des modalités ? Y a-t-il des détails à revoir ?

Ce système, c'est avant tout une déclaration sur l'honneur par laquelle la personne s'engage à avoir fait un test dans les 72 heures précédant son départ. La réalité de ce test n’est pas vérifiée au niveau de l’embarquement, c’est un regret qui a été exprimé notamment par la communauté médicale, qui est unanime en faveur du principe d'un test obligatoire. En revanche, il y aura des contrôles aléatoires et, à défaut de pouvoir présenter un test ou en tout cas de pouvoir justifier de l'avoir fait, la personne contrevenante risquera une amende. L'objectif, c'est de faire que les fêtes de Noël se passent au mieux et qu'on ne se retrouve pas en janvier avec un rebond et une troisième vague épidémique.

Si jamais on ne peut pas justifier d'avoir fait un test, on paye l'amende, mais on n'est pas renvoyé chez soi ?

Tout à fait, ça se passera comme ça, on n'est pas renvoyé chez soi, mais ça ne doit pas conduire à se dire : "Je ne fais pas le test, au pire je paierai 135 euros." Ce dispositif repose aussi sur l'engagement citoyen et sur l'esprit de responsabilité de toutes celles et tous ceux qui vont voyager.