Tests : multiplication des centres éphémères de dépistage

C’est un défilé de voitures ininterrompu, devant ce centre de dépistage en drive fraîchement ouvert, vendredi 7 janvier, dans une commune en périphérie de Marseille, à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). C’est une initiative d’infirmiers libéraux, qui ne s’attendaient pas à une telle affluence. Le bouche-à-oreille semble avoir fonctionné. Dans la quinzaine de véhicules, qui attend patiemment, beaucoup d’enfants sont venus se faire dépister.

Soulager les pharmacies et les laboratoires

La mise en place de ce drive, dont les résultats sont analysés à quelques mètres, facilite l’organisation de nombreux parents. "Cela nous a permis de faciliter le test sans aller dans les communes alentours, et de gagner du temps sur le retour à l’école", apprécie un père de famille. Les demandes explosent, avec une cinquantaine de tests en 1h40. "On était partis sur 200 tests par jour, mais là on va faire entre 300 et 500 par jour", indique Alexis Rum, infirmier libéral. Partout en France, pour faire face à la demande, les centres éphémères de dépistage se multiplient, pour soulager un temps les pharmacies et les laboratoires.