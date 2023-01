Laboratoires d'analyses : le système de santé de proximité "en état de mort programmée", dénonce le président du Syndicat national Les Biologistes Médicaux

Le mouvement de grève des laboratoires d'analyses médicales se poursuit. La profession proteste contre la baisse des tarifs des actes afin de réaliser 250 millions d'euros d'économies sur le budget de la Sécurité sociale.

Le système de santé de proximité français est "en état de mort programmée" dénonce lundi 2 janvier sur franceinfo Lionel Barrand, président du Syndicat national Les BIOMED (Les Biologistes Médicaux). À partir de ce lundi, et jusqu'à nouvel ordre, 11 syndicats et groupes du secteur annoncent que les laboratoires d'analyses médicales ne feront plus remonter les tests Covid-19 au gouvernement, ils annoncent un "janvier noir". Ils continuent cependant d'effectuer ces tests. Cette "grève des données Covid" va fausser les chiffres de l'épidémie mais il faut noter que les données nationales reposent à plus de 60% sur les tests antigéniques réalisés en pharmacie.



Après un mois et demi de mobilisation, les biologistes estiment que "le dialogue est bloqué"

Malgré des discussions entre les laboratoires et l'Assurance maladie, les propositions ne débouchent sur aucun accord : "Si ces politiques sont appliquées à court terme, ce sera 400 laboratoires et 10 000 emplois en moins", explique Lionel Barrand. A force de demander des efforts aux laboratoires, le syndicaliste prédit "la fin de la biologie médicale de proximité qu'on connaît, une dégradation du système dans son ensemble et une surcharge des hôpitaux qui sont déjà en souffrance".

Le gouvernement demande 1,3 milliard d'euros aux laboratoires, pour rembourser les bénéfices effectués grâce aux tests de Covid-19. Un remboursement trop important d'après Lionel Barrand qui demande "une économie raisonnable au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès aux soins", c'est-à-dire 80% des bénéfices de la période Covid-19. Les syndicats demandent également "une visibilité jusqu'à 2026".

>>> Grève des laboratoires : les biologistes sont "d'accord sur le montant" de 250 millions d'euros à reverser au gouvernement "mais pas sur la manière"

Pour le moment, l'objectif des syndicats est de faire réagir le gouvernement explique Lionel Barrand : "On appelle le président à l'aide en disant 'nous ne pourrons pas répondre aux prochaines vagues épidémiques dans ces conditions, ni au renforcement des politiques de prévention dans le pays'". Ne pas faire remonter les tests Covid-19 est en fait une façon de ne pas "prendre en otage les français", précise le président du Syndicat national Les BIOMED.



Le mouvement pourrait se durcir

Mais si les propositions n'évoluent pas, les laboratoires médicaux pourraient aller plus loin : "Si on n'arrive pas à avoir un accord, on va fermer les portes de nos laboratoires en gérant les urgences comme ce qui avait été fait il y a quelques semaines", explique Lionel Barrand, "si on n'arrive toujours pas à se faire comprendre et que ces politiques sont mises en œuvre, on ne pourra plus faire de tests Covid-19 de manière illimitée", rajoute-il. Une solution obligatoire pour éviter de "faire des tests à perte" précise le syndicaliste, mais qui va au-delà des simples tests Covid-19 : "On parle de mettre toute la biologie de proximité par terre, ce sont des années noires qui se profilent".