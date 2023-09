Covid-19 : test, isolement, télétravail… Quelles sont les règles à suivre si vous êtes positif ?

Le protocole a beaucoup changé depuis le début de la crise sanitaire. Franceinfo vous explique ce qu'il faut faire en cas d'apparrition de symptômes et de test posifif au Covid-19.

Temps de lecture : 4 min

Le Covid-19 est de retour en cette rentrée. Malgré le flou autour de la circulation du virus, une tendance se dégage avec un nombre de cas qui augmente. La nouvelle campagne de vaccination contre le virus débutera le 2 octobre, deux semaines avant la date prévue. Le ministre de la Santé a évoqué "un contexte actuel de circulation plus marquée du virus”.

Mais si l’épidémie repart à la hausse, cela ne signifie pas un retour des anciens protocoles. Mais alors, que faire en cas de test positif ? Faut-il s’isoler ? Peut-on continuer à travailler ? Que dois-je faire en tant que cas contact ? Franceinfo vous propose un point sur les règles à suivre à ce jour.

Éviter les personnes à risque et réaliser un test de dépistage

Dès les premiers symptômes évoquant une infection au Covid-19, il est tout d'abord fortement conseillé d’éviter les contacts avec les personnes fragiles ou à risque de développer une forme grave (nourrisson, femmes enceintes, personnes âgées ou porteuses de certaines maladies chroniques ou souffrant d’obésité). Les symptômes peuvent être combinés ou isolés. Ils apparaissent parfois brutalement et restent nombreux :

- Fièvre ou sensation de fièvre

- Signes respiratoires : toux, mal de gorge, essoufflement ou sensation d’oppression dans la poitrine

- Maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle

- Perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), disparition totale du goût

- Diarrhée

Vous pouvez ensuite réaliser un test type autotest, antigénique ou RT-PCR, sans besoin d'une prescription. En revanche, ils ne sont plus pris en charge à 100% par l’assurance-maladie depuis le 1er mars 2023, et cela sans distinction entre les vaccinés et les non-vaccinés. Certaines personnes, notamment les mineurs ou les personnes de 65 ans et plus, conservent une prise en charge à 100%. Sinon, un reste à charge de 30 à 40% doit être réglé mais les complémentaires santé prennent généralement le relais. Les autotests disponibles en pharmacie aux alentours de 3,50 euros ne sont pas remboursés.

Prévenir son entourage et appeler son médecin

Si votre test est positif, l’Assurance-maladie recommande d’avertir ses proches (famille, amis, collègues), ainsi que toutes les personnes croisées dans les 48 heures avant l’apparition des symptômes ou dans les sept jours avant le test positif en l’absence de symptômes.

Il est ensuite conseillé de contacter son médecin traitant ou, en cas d’absence, un médecin de ville mais il ne faut pas se rendre à son cabinet, ni aux urgences de l’hôpital. Il évaluera la gravité de la maladie lors d’une consultation à domicile ou par visio. Si vous êtes une personne considérée à risque, et donc susceptible de développer une forme grave du Covid-19, le médecin ou professionnel de santé peut vous prescrire un traitement antiviral pour diminuer les risques d’hospitalisation : le Paxlovid.

Si votre test négatif, le ministère de la Santé recommande de “rester prudent et de continuer d’appliquer rigoureusement les gestes barrières et autres mesures universelles d’hygiène respiratoire pendant 6 à 8 jours à partir de l’apparition des symptômes”. Pour les cas contacts, il n’est plus obligatoire de réaliser un test de dépistage deux jours après avoir été informé par la personne infectée. Mais il reste recommandé de respecter les gestes barrières, de porter un masque, d’éviter le contact avec les personnes fragiles et de réaliser un test de dépistage.

L’isolement n’est plus obligatoire

Depuis le 1er février 2023, l’isolement systématique de sept jours n’est plus obligatoire en cas de test positif. À noter aussi que l’Assurance-maladie ne contacte plus les personnes testées positives dans le cadre du contact tracing. Il est toutefois recommandé de s’isoler, souligne le site service-public.

L’Assurance-maladie préconise fortement d’éviter les contacts avec les personnes fragiles et d’adopter des gestes barrières simples comme notamment se laver les mains régulièrement, porter un masque de protection type chirurgical ou FFP2, limiter au maximum ses contacts avec les autres et aérer chaque pièce le plus souvent possible (10 minutes toutes les heures).

Favoriser le télétravail

Un test positif au Covid-19 ne permet plus de bénéficier des indemnités journalières et d’un arrêt de travail dérogatoire. Il n’est donc plus possible de demander un arrêt de travail Covid sans jour de carence sur ameli.fr. Seul votre médecin peut vous prescrire un arrêt de travail (si votre état de santé ne vous permet pas de travailler), rappelle l’Assurance-maladie. Vous disposez de 48 heures pour transmettre l'avis à votre caisse d'Assurance-maladie et, si vous êtes salarié, à votre employeur, comme pour tout arrêt de travail.

Le télétravail n’est plus obligatoire mais reste toujours recommandé en cas de test positif au Covid-19. Votre employeur ne peut cependant pas vous contraindre de ne pas venir travailler. Il serait coupable de discrimination en vous interdisant de venir travailler à cause de votre état de santé.