Covid-19 : le test salivaire plus efficace que le test nasal pour détecter Omicron ?

Certains scientifiques affirment que, selon le variant du Covid-19, le test salivaire peut s’avérer plus efficace que le test nasal. Sur le plateau du 20 Heures de France 2 lundi 17 janvier, le journaliste et médecin Damien Mascret décrypte ces études.

Les scientifiques américains estiment qu’un prélèvement salivaire serait plus efficace qu’un prélèvement nasal pour dépister le Covid-19. Il y aurait parfois eu des "faux négatifs" avec le test nasal, explique le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures de France 2 lundi 17 janvier. "C’était vrai avec Delta et ça a l’air d’être encore plus vrai avec Omicron parce qu’Omicron se multiplie d’abord dans la gorge avant d’aller dans le nez", précise-t-il.

"Il faudra peut-être changer de protocole bientôt"

Des chercheurs sud-africains ont comparé les tests nasaux et les tests salivaires avec Delta et Omicron. "Avec Delta, il n’y a pas de doute : c’est le test nasal le plus performant. Là où il détecte 100 malades, le test salivaire va en trouver seulement 71. Par contre, avec Omicron, ça a changé : cette fois-ci, c’est le test salivaire qui va détecter 100 malades et le test nasal qui va détecter seulement 86 malades. Il faudra peut-être changer de protocole bientôt", indique Damien Mascret.