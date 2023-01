Covid-19 : la France "dans son rôle" en imposant des tests aux voyageurs venant de Chine, estime Eslisabeth Borne

La Première ministre défend les tests pour les voyageurs venant de Chine, utile pour "pouvoir surveiller l'évolution de l'épidémie". Pékin juge ces mesures "inacceptables" et "dénuées de base scientifique".

La Chine critique le dépistage des voyageurs venant de son territoire pratiqué par certains pays dont la France depuis dimanche dernier. Pékin estime que c'est "inacceptable" et "dénué de base scientifique". Invitée mardi 3 janvier de franceinfo, la Première ministre Elisabeth Borne répond que "le gouvernement est dans son rôle en protégeant les Français et en demandant des tests". "On continuera à le faire", assure-t-elle.

>> Réforme des retraites, assurance-chômage, crise énergétique... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Elisabeth Borne sur franceinfo

Quand le test est pratiqué avant le départ et qu'il est positif, le voyageur ne peut pas venir en France en tout cas pas par un vol direct ou avec escale. Cette mesure a été largement appliquée dans le monde au plus fort de la circulation du Covid-19, cela n'a malheureusement pas empêché le virus de circuler. Elisabeth Borne insiste sur les tests pratiqués de manière aléatoire sur des passagers arrivant de Chine : ils sont séquencés s'ils sont positifs, pour déterminer de quel variant il s'agit. "Notre objectf – et je pense que tous les scientifiques sont d'accord sur ce point – c'est de pouvoir surveiller l'évolution de l'épidémie. Et on le fait depuis dimanche."

Les autorités craignent l'arrivée d'un variant plus dangereux qu'Omicron. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, d'après les échantillons fournis par Pékin à la base de données Gisaid, qui collecte les séquençages du monde entier. Pas de raison de s'affoler, donc. Et d'ailleurs c'est l'avis du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de l'UE (ECDC), qui estime que le recours aux tests pour les voyageurs en provenance de Chine n'est pas justifié puisque les Européens ont des niveaux de vaccination relativement élevés et que les variants qui circulent en Chine circulent déjà en Europe.