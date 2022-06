Covid-19 : l’épidémie repart à la hausse

Pour répondre à la demande croissante, un laboratoire en Isère a rouvert des créneaux horaires pour ses tests antigéniques. De plus en plus de tests sont positifs. À l’hôpital de Tours, en Indre-et-Loire, les candidats à la deuxième dose de rappel sont également plus nombreux. Face à la septième vague de Covid-19, un peu partout en France, des spécialistes appellent à renouveler la vaccination. "Je fais entièrement confiance aux autorités sanitaires, je suis éligible depuis une dizaine de jours", confie un homme en train de se faire vacciner.

Un niveau de contamination au plus haut depuis fin avril

Près de 125 000 cas ont été déclarés en 24 heures, sur l’ensemble de l’Hexagone, mercredi 29 juin. Les contaminations ont bondi de 60 % en une semaine, un niveau au plus haut depuis fin avril dernier. De nombreux médecins plaident pour le retour des gestes barrières. Le Covid-19 pourrait perturber les vacances des Français cet été. La SNCF recommande vivement le port du masque dans les gares et à bord de ses trains.