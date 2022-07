Covid-19 : face à la recrudescence de l'épidémie, la ruée vers les autotests

En France, près de 124 000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont été recensés en moyenne sur les sept derniers jours, lundi 11 juillet. Les pharmacies se retrouvent une nouvelle fois en première ligne, et les Français se ruent vers les autotests.

Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, c'est la ruée vers les autotests. Depuis un mois, une pharmacie de Lille (Nord) a vu augmenter ses ventes de 20 %. La hausse des contaminations motive ces achats, mais les Français se montrent aussi de plus en plus organisés et prévoyants. "Il y a une période où, lorsqu'on allait en pharmacie en chercher, il n'y en avait pas, donc j'en prends deux ou trois d'avance", témoigne une Lilloise.

800 000 achats d'autotests en une semaine

Durant la semaine du 26 juin au 2 juillet, 800 000 achats d'autotests ont été réalisés en pharmacie. C'est beaucoup plus que le mois précédent, mais deux fois moins que lors du pic de contaminations fin janvier. Les autotests sont pratiques, à condition de bien les utiliser, rappelle l'infectiologue Dr. Benjamin Davido. "La limite des autotests, c'est qu'on sait qu'ils peuvent faire défaut, notamment lorsqu'on n'a pas ou peu de symptômes." Autre recommandation : si l'autotest est négatif, en refaire les jours suivants en cas de symptômes ou si l'on est cas contact.