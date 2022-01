Covid-19 : des tests sur le marché de Brive

Les Brivistes ont pu faire le marché et dans la foulée se faire tester... Ou l'inverse. Organisée samedi 22 janvier par la protection civile, sous la houlette de l'ARS et la mairie, l'opération a permis de réaliser une centaine de tests. Un tiers d'entre eux s'est révélé positif, d'où l'importance de multiplier les possibilités de dépistages. "Il y a un manque de personnel pour tester la population, de venir faire des tests gratuitement et sans rendez-vous, c'est une nouvelle possibilité pour la population", souligne Hugo Jarry, responsable de la campagne de la protection civile.



Opérations maintenues plusieurs samedis

Dans la file d'attente, beaucoup de cas contact et des personnes asymptomatiques, en quête de résultats rapides. "Les centres sont saturés, mais on a pu se faire tester ici", indique une mère de famille. "On a vu ça hier, on s'est dit que c'était plus pratique dans notre organisation du week-end", explique un habitant. Le dispositif sera renouvelé les prochains samedis.